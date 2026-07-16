Красноярцы не готовы экономить на красоте, ремонте и транспорте

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В Красноярске провели опрос, который показал, на что местные жители готовы тратить деньги даже в кризис. По данным Авито Услуг, сегодня 85% горожан регулярно пользуются услугами частных специалистов и компаний: им помогают с переездами, починкой техники, обучением или уходом за собой.

Самой важной статьей расходов стали процедуры красоты. Больше половины опрошенных (51%) заявили, что ни за что не вычеркнут их из бюджета, даже если доходы упадут. На втором месте – ремонт и отделка жилья: от сантехники до сборки мебели и дизайна интерьера. Такие траты сохранят 13% респондентов. Замыкают тройку транспортные услуги – грузоперевозки, курьеры, эвакуаторы. Их оставят в списке обязательных 10% участников. В среднем жители города готовы ежемесячно отдавать за важные для них услуги около 18 тысяч рублей.

Интересно, что даже те, кто едва сводит концы с концами, не спешат прекращать визиты к стилистам и косметологам. 41% таких красноярцев продолжают ходить на процедуры, даже когда приходится жестко экономить на всем остальном.

У молодого поколения приоритеты немного отличаются. Зумеры при уменьшении доходов скорее сохранят расходы на спорт, психологов и коучей, чем люди постарше. 18% из них считают визиты к специалистам обязательной частью заботы о себе.