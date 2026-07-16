Глава СК взял на контроль дело об истязании матери и малыша в Красноярском крае

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Глава СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об истязании многодетной матери в городе Бородино. Оно было заведено после того, как история получила огласку.

Местные жители обсуждали в соцсетях поведение мужчины, который, по их словам, уже давно не дает покоя бывшей сожительнице – матери нескольких детей. Женщина регулярно сталкивается с угрозами и рукоприкладством, а недавно под горячую руку мужчины попал ее трехмесячный малыш. Ребенок получил травмы.

После того как эта информация стала достоянием общественности, Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии провел проверку и завел уголовное дело. Если будет доказана вина мужчины в истязании, ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил у коллег из Красноярского края подробный отчет по тому, что уже сделано. В нем должны быть не только свежие данные о ходе расследования, но и детальный разбор всех обстоятельств, прозвучавших в публикациях.