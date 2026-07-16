Из нацпарка «Красноярскиее Столбы» эвакуировали женщину с травмами рук

Фото: КГКУ «Спасатель»

Днем 15 июля возле центрального входа в национальный парк «Красноярские Столбы» пострадала посетительница. Женщина оступилась во время прогулки и повредила обе руки. Об этом рассказали в КГКУ «Спасатель» 16 июля.

На помощь туристке подоспели специалисты красноярского поисково-спасательного отряда, которые как раз несли дежурство на выдвижном посту в парке. Они оказали первую помощь: обработали раны и наложили повязки. После этого пострадавшую эвакуировали на Свердловскую, где ее уже ждала машина скорой помощи.

Спасатели поделились, что в этом году за лето на Столбах произошли 18 несчастных случаев с отдыхающими. Специалисты напомнили, что прогулка в лесу даже по простому маршруту требует осторожности и подходящей экипировки. Скользкие камни, крутые тропы и невнимательность могут обернуться серьезными травмами.