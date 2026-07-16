В Сосновоборске мотоциклист-подросток врезался в иномарку и попал в больницу

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15 июля в центре Сосновоборска попал в серьезную аварию школьник. Подробностями поделились в МВД по Красноярскому краю.

Шестнадцатилетний парень за рулем мотоцикла SYM CС 300 не справился с управлением и столкнулся с автомобилем KIA под управлением 35-летней женщины.

Она не пострадала, а несовершеннолетний водитель получил травмы. Насколько они серьезны – уточняют врачи. Вызванная на место происшествия бригада скорой помощи увезла пострадавшего в больницу.

Полицейские уже составили административный протокол на родителей подростка по статье о ненадлежащем воспитании детей. На первый раз им грозит штраф до двух тысяч рублей.

В Госавтоинспекции напомнили, что мототехника – это транспорт повышенной опасности. Управлять легкими мотоциклами в России можно с 16 лет, а без ограничения по мощности и объему двигателя только после совершеннолетия. И в том, и в другом случае необходимо обучаться в автошколе и получать водительские права. Родителей призвали не покупать двухколесники детям, не достигшим нужного возраста и не прошедшим обучение.