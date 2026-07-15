Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 июля 2026 10:45

Житель Красноярска пытался выйти из самолета в воздухе

В Хабаровске транспортные полицейские проводят процессуальную проверку в отношении авиадебошира
Вячеслав КУИМОВ
Фото: УТ МВД России по ДФО

Фото: УТ МВД России по ДФО

40-летний мужчина из Красноярска пытался выйти из летящего самолета. Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, авиадебоширу грозит уголовная ответственность.

Пассажир летел в Хабаровск, однако в какой-то момент начал ругаться на окружающих и попытался открыть аварийный выход. Экипаж самолета пытался успокоить мужчину, но тот продолжил вести себя неадекватно.

Транспортные полицейские задержали хулигана у трапа и сопроводили его в дежурную часть. Там на буйного пассажира составили административный протокол за употребление запрещенных веществ.