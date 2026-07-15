Житель Канска заплатит 50 тысяч рублей за использование героев «Союзмультфильма»

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Бизнесмен из Канска заплатит 50 тысяч рублей киностудии «Союзмультфильм» за использование персонажей из анимационного фильма «Бременские музыканты» — речь идет о Собаке, Осле, Коте и Петухе. Пресс-служба судов Красноярского края сообщила, что на сайте мужчины по продаже ростовых кукол продавали товар с изображениями, похожими на известных героев.

Права на персонажей принадлежат киностудии. Предприниматель же разрешения на их использование не получал и лицензионный договор не заключал.

В суде ответчик с требованиями не согласился. Он признался, что размещал фотографии персонажей на сайте, однако после того, как узнал о нарушении авторских прав, убрал их.

С жителя Канска взыскали компенсацию за нарушение исключительных прав и судебные расходы. Решение пока не вступило в силу.

Тем временем в Ставрополе, как пишет «АиФ-Северный Кавказ», подрядчик не установил оборудование и пропал с 1,4 миллиона рублей.