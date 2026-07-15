В Красноярске на улице Копылова начали строить эскалаторный тоннель метротрама

Фото: группа «Красноярское метро»

В Красноярске на будущей станции метротрама «Улица Копылова» начали возводить эскалаторный тоннель. В социальных сетях подземки сообщили, что специалисты уже смонтировали 20 чугунных колец для опоры, установили блокоукладчик и лебедку.

Также на площадке подготовили к работе замораживающую станцию — она поможет стабилизировать грунт на всю глубину тоннеля.

«Нужно будет пересечь несколько слоёв грунта, в том числе водоносные слои. Для проходки используем технологию искусственного замораживания грунта», – добавили метростроители.

Всего в тоннеле смонтируют 90 прочных чугунных колец.

Общая длина линии метротрамвая на первом этапе составляет 11,04 километра. Здесь расположится шесть станций: «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Улица Карла Маркса» и «Улица Шахтеров».

Напомним, в феврале сроки сдачи первой ветки подземки в краевом центре перенесли на два года — объект планируется запустить лишь в 2028-м.

Тем временем в Новокузнецке, как пишет сайт VSE42.Ru, уголовник попытался угнать автобус.