В Красноярском крае опровергли фейки о закрытии АЗС

Изображение: официальные соцсети правительства Красноярского края

Власти Красноярского края опровергли фейковую информацию про закрытие автозаправочных станций в регионе. Ранее в социальных сетях появились списки мобильных АЗС с адресами их местонахождения в городах и телефонами.

Кроме того, «указы» от имени губернатора о закрытии заправок приходят в администрации округов. В правительстве края сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

«Подобные публикации могут спровоцировать необоснованный ажиотаж и создать повышенную нагрузку на отдельные АЗС», – добавили власти.

Жителей просят не поддаваться на провокации.

Ранее мы писали, что мэрия Красноярска подала в Арбитражный суд иск к компании, которая долгие годы обещала построить в городе крематорий. Администрация требует вернуть участок земли.