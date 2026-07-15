Красноярская компания модернизировала производство МАФов благодаря господдержке

Фото: «Юмагс»

В Красноярске компания «Юмагс» модернизировала производство малых архитектурных форм благодаря господдержке. Обновить оборудование помог льготный займ Фонда развития промышленности края.

На 134 миллиона рублей фирма приобрела оборудование для столярного производства, обработки металлоконструкций и окраски изделий. Большую часть этих денег – 100 миллионов – предприятие получило по программе «Производительность».

В региональном министерстве промышленности и торговли сообщили, что продукция компании (спортивные площадки, городская мебель, горки, качели и другое) включена в отраслевой план по импортозамещению в спортивной индустрии, а также в перечень высокотехнологичной продукции Минпромторга России.

«Фонд поддерживает проекты, в которых финансовые инструменты напрямую связаны с конкретными результатами: обновлением оборудования, внедрением бережливых технологий, ростом производительности и расширением выпуска продукции», – говорит Лариса Старикова, руководитель Фонда развития промышленности края.

Также компания участвует в проекте «Производительность труда». Предприятие уже создало восемь новых рабочих мест и расширило выпуск продукции.