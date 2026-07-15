В Красноярске студентку техникума осудили за дропперство

Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярске студентку-первокурсницу аграрного техникума осудили за дропперство. По версии краевой прокуратуры, «подзаработать» ей предложил одногруппник в сентябре 2025 года.

Горожанка оформила на свое имя банковскую карту и передала ее знакомому вместе с доступом к личному кабинету. За это она получила 2,5 тысячи рублей.

На карту поступали сотни тысяч рублей, которые затем переводились дальше или снимались наличными. Всего через счет прошло более 333 тысяч. Подозрительную активность выявила служба безопасности банка.

На следствии и в суде студентка полностью признала вину. Ей назначили наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей.

Кроме того, суд конфисковал в доход государства 333 тысячи, поступившие на банковский счет первокурсницы.