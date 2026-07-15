Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июля 2026 5:47

В Ачинске завершается реконструкция детского сада на 140 мест

Осталось завершить устройство газонов и установить веранды
Вячеслав КУИМОВ
Фото: Минстрой края

Фото: Минстрой края

В пятом микрорайоне Ачинска завершается реконструкция двухэтажного детского садика на 140 мест. Как сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Красноярского края, рабочим осталось завершить устройство газонов и установить веранды.

Строители обновили фундамент, фасады, стены, кровлю, инженерные сети и провели внутреннюю отделку. Около учреждения появились новые игровые площадки и деревья. Работы начались в 2026 году и завершатся этим летом.

В обновленном учреждении будет девять групп — от ясельной до дошкольной.

Сейчас в регионе возводят детские сады в селе Атаманово, поселке Солонцы, селе Филимоново и Канске.