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НовостиОбщество15 июля 2026 5:23

В Красноярске с начала 2026 года конфисковали более 60 машин за пьяную езду

В Красноярске за текущий год конфисковано более 60 автомобилей у нарушителей ПДД, которые повторно сели за руль транспортного средства в нетрезвом состоянии
Вячеслав КУИМОВ
Фото: Госавтоинспекция Красноярского края

Фото: Госавтоинспекция Красноярского края

В Красноярске с начала 2026 года конфисковали более 60 автомобилей у водителей, которые повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Такой цифрой поделилась пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

После изъятия транспортное средство нарушителя изымается и передается в собственность государства. Его дальнейшая судьба решается уполномоченными органами. Полицейские добавили, что это действенный инструмент в борьбе с рецидивистами на дорогах.

Сообщить о пьяном водителе можно по телефону «Синяя линия»: 263-10-19.