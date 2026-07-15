Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 июля 2026 5:08

В Ачинске опрокинулся грузовик

На одной из улиц города Ачинска перевернулся грузовой автомобиль
Вячеслав КУИМОВ
Фото: КГКУ "Спасатель"

Фото: КГКУ "Спасатель"

Вечером 14 июля на одной из улиц Ачинска перевернулся грузовой автомобиль, после чего на проезжую часть вытекло моторное масло. На месте происшествия работали спасатели Красноярского края.

Специалисты обработали восемь квадратных метров дороги специальным биоразлагаемым сорбентом. Всего они потратили три килограмма вещества.

В итоге разлив ликвидировали, а трассу привели в безопасное состояние. Информации о пострадавших в ДТП нет.

Ранее мы писали, что в Канске спасатели обнаружили двух мужчин в миллиметре от гибели.