На окраине Красноярска прогремят промышленные взрывы Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

На окраине Красноярска сегодня, 15 июля, прогремят промышленные взрывы на Торгашинском месторождении. Работы пройдут с 12:00 до 17:00 часов. Радиус опасной зоны составляет 550 метров.

По регламенту будут подаваться предупредительные сирены. Так, один продолжительный предупредительный гудок дается при начале взрывных работ в опасной зоне. Два продолжительных – перед самым взрывом. И три коротких – отбой.

Территория месторождения в целом не место для прогулок, поэтому не стоит приближаться ради того, чтобы поглядеть на взрывы.

Напомним, что на Торгашинском месторождении добывают известняк.