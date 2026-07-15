В Канске спасатели обнаружили двух мужчин в миллиметре от гибели. Фото: КГКУ "Спасатель"

Накануне вечером, 14 июля, спасатели Канского поисково-спасательного отряда во время патрулирования реки Кан заметили в воде двух мужчин. Поначалу это выглядело, как будто те просто купаются.

Однако вскоре стало понятно, что у пловцов проблемы – они барахтались изо всех сил, пытаясь справиться с течением. Их уносило прочь. Спасатели оперативно среагировали: вышли на катере в акваторию и подняли мужчин на борт.

Как выяснилось, оба были в состоянии алкогольного опьянения. Граждан доставили на берег, затем передали сотрудникам полиции.

Краевые спасатели в очередной раз напоминают: купание в нетрезвом виде — одна из главных причин трагедий на воде. Алкоголь притупляет реакцию и лишает сил, а это может привести к печальным последствиям.