В Красноярске разбойник с гранатой обчистил работодателя Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Красноярске местного жителя обчистили, угрожая гранатой. Учитывая обстоятельства, полиция завела уголовное дело по статье «Разбой». Расследование завершено, дело в скором времени уйдет в суд. Самое время узнать подробности.

Некоторое время назад в больнице познакомились двое мужчин. Один из них нуждался в работе, второй ему предложил потрудиться на него разнорабочим. Однако в апреле нынешнего года работник пришел к своему работодателю домой и решил попугать, вооружившись ненастоящей гранатой.

Овиняемый забрал цепочку, кольцо, деньги и банковскую карту, причинив ущерб на сумму 572 тысячи рублей. Цепь он сдал в ломбард за 250 тысяч рублей. Деньги потратил на себя – уехал к родственникам в Чувашию, где его и задержали.

На следствии обвиняемый признался: ему очень нужны были деньги, а обещавший ему заработок новый знакомый чаще был пьяным, чем трезвым. Вот он и придумал ему «наказание».

Сейчас 46-летний обвиняемый находится в СИЗО, ему грозит до 12 лет лишения свободы.