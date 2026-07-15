Мэрия Красноярска подала в арбитраж иск к несостоявшемуся строителю крематория

Мэрия Красноярска подала в арбитраж иск к строителям крематория Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Мэрия Красноярска подала в Арбитражный суд иск к компании, которая долгие годы обещала построить в городе крематорий. И требует вернуть участок земли, выделенный под указанные цели, признав договор ничтожным.

Напомним, что история тянется еще с 2009 года, когда участок площадью почти 27,5 тысяч квадратных метров на Енисейском тракте был передан сначала муниципальному предприятию «Ритуальные услуги» в аренду на 10 лет. Затем через продажу находившегося там гаража компания «Красноярский крематорий» заполучила в аренду на 49 лет участок почти в 14 тысяч квадратов и в 2019 году выкупил его, без проведения торгов.

Однако, как указывает департамент градостроительства, который и выступает истцом, площадь выкупленного земельного участка в 19 раз превышает площадь капитального объекта. А это нарушение законодательства о защите конкуренции.

Более того, земля передавалась под конкретные цели – строительство крематория, разрешение на это истекает 15 августа нынешнего года, а объект так и не возведен.

Исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 5 августа.