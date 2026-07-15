В Красноярске на Маерчака потушили пожар на площади 900 квадратных метров

Спасатели сообщили статистику ЧП за минувшие сутки. Фото: МЧС

В Красноярске на улице Маерчака произошел крупный пожар накануне, 14 июля. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по краю, загорелось нежилое здание. Пожар ликвидировали на площади 900 квадратных метра. На объекте работали 32 человека и 9 единиц техники. От огня пострадала кровля здания. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание.

Еще один крупный пожар в краевом центре произошел на улице Киренского, там загорелась квартира в 4-этажном доме. Звено газодымозащитной службы обнаружило и спасло женщину, ее госпитализировали с отравлением продуктами горения. Предварительная причина такая же, как на Маерчака – короткое замыкание.

Всего за минувшие сутки было потушено 9 пожаров, погибших нет, травмирован и спасен один человек. На ликвидацию последствий ДТП сотрудники МЧС России привлекались 3 раза. На акваториях происшествий не зарегистрировано.