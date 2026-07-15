В центре Красноярска высадят почти две тысячи зеленых насаждений. Фото: администрация города

В центре Красноярска высадят почти две тысячи новых зеленых насаждений. Обновление началось уже на улицах Кирова и Диктатуры Пролетариата – там появились шестьдесят яблонек и спирей. Они требуют от озеленителей внимания и ухода.

Как сообщили в администрации города, работы на исторических улицах контролируются ежедневно. Однако, несмотря на это, остаются вопросы к подрядчику – аккуратность выполненных работ и обеспечение пешеходной доступности оставляет желать лучшего. Глава Красноярска Сергей Верещагин сообщил, что поручил службе заказчика усилить претензионную работу.

Для информации: обновление исторической части города проходит в рамках подготовки в 400-летнему юбилею. Из пятнадцати поперечных улиц в этом году готово будет семь.