В Красноярске сотрудница банка обчистила супругов на 1,3 миллиона рублей

Пожилую пару обокрали через мобильный банк Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярске сотрудница банка, теперь уже бывшая, обчистила супругов на 1 миллион 350 тысяч рублей. Причем сделала это при помощи мобильного приложения. Подробности рассказали в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Менеджер кредитной организации обслуживала пожилую пару – рассказывала им о возможностях инвестиций, страховки, других услуг своего банка. Причем клиенты были постоянными, так что женщина знала, что с возрастом у них ухудшилось зрение, они стали невнимательны, доверчивы. Поэтому воспользовалась этим, взяла в руки мобильный телефон якобы под видом помощи, вошла в приложение и похитила накопления.

Подсудимой повезло, суд учел ее характеристику, поэтому назначил два года лишение свободы с испытательным сроком 2 года.