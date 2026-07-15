В Красноярске на улице Семафорной снесут два последних аварийных дома. Фото: администрация Красноярска

В Красноярске на улице Семафорной снесут два последних аварийных дома - № 333 и 341. Их изымают в рамках договора города и строительной компании о комплексном развитии территории.

В домах суммарно 20 квартир. Часть из них находится в собственности и застройщик должен выкупить их. Тем гражданам, которые проживают в квартирах по договору социального найма, администрация города предоставит другое жилье.

Как рассказали в департаменте городского строительства, компания «СибЛидер», которая занимается территорией, должна по договору расселить девять аварийных домов. За четыре года пять их них уже снесены, еще два – в процессе. И два, как уже сказано выше, поставлены в планы.

Также компания взяла на себя социальные обязательства за свой счет построить спортивный комплекс «Водник», провести реконструкцию части переулка Вузовского с обновлением инженерных сетей, благоустроить пространство и передать городу два помещения под детские садики.