В Красноярском крае от ВПЧ привили 1895 девочек

Фото: Минздрав Красноярского края

В Красноярском крае завершился первый этап бесплатной вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ). В региональном Минздраве уточнили, что в рамках пилотного проекта прививку поставили 1895 девочкам.

Пока что право на бесплатную прививку получили ребятишки из многодетных семей, сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети с ВИЧ-инфекцией, а также с наследственной предрасположенностью к онкологическим заболеваниям.

Вакцина от ВПЧ двухкомпонентная. Второй этап для юных жительниц края, ставших участницами программы, запланирован на начало декабря 2026 года.

Программа реализуется по решению губернатора Михаила Котюкова при поддержке регионального парламента. Финансирование — за счет краевого бюджета.

Вирус папилломы человека — чрезвычайно распространенная инфекция, которая передается половым путем. В большинстве случаев ВПЧ протекает бессимптомно, но иногда может привести к опасным осложнениям.