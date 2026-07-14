Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье14 июля 2026 12:42

В Красноярском крае от ВПЧ привили 1895 девочек

В Красноярском крае завершился первый этап вакцинации от ВПЧ: прививки получили 1895 девочек
Вячеслав КУИМОВ
Фото: Минздрав Красноярского края

Фото: Минздрав Красноярского края

В Красноярском крае завершился первый этап бесплатной вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ). В региональном Минздраве уточнили, что в рамках пилотного проекта прививку поставили 1895 девочкам.

Пока что право на бесплатную прививку получили ребятишки из многодетных семей, сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети с ВИЧ-инфекцией, а также с наследственной предрасположенностью к онкологическим заболеваниям.

Вакцина от ВПЧ двухкомпонентная. Второй этап для юных жительниц края, ставших участницами программы, запланирован на начало декабря 2026 года.

Программа реализуется по решению губернатора Михаила Котюкова при поддержке регионального парламента. Финансирование — за счет краевого бюджета.

Вирус папилломы человека — чрезвычайно распространенная инфекция, которая передается половым путем. В большинстве случаев ВПЧ протекает бессимптомно, но иногда может привести к опасным осложнениям.