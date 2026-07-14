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НовостиОбщество14 июля 2026 11:36

На севере Красноярского края стартовал ремонт дороги к аэропорту Алыкель

Протяжённость участка – 4,9 километра
Вячеслав КУИМОВ
Фото: КрУДор

Фото: КрУДор

На Таймыре стартовал ремонт трассы к аэропорту Алыкель — работы ведутся на участке с 40 по 45 километр. В министерстве транспорта Красноярского края сообщили, что протяженность отрезка — 4,9 километра, на его обновление потратят 340 миллионов рублей из регионального бюджета.

В ходе работ дорожники укрепят откосы, заменят изношенное асфальтобетонное покрытие, отсыплют обочины, восстановят водопропускные трубы и другое. Сдать объект подрядчик должен в 2026 году.

Трасса к аэропорту — важная арктическая магистраль, связывающая морской порт Дудинка с воздушной гаванью и Норильском. Продолжительность летнего периода, пригодного для дорожных работ, здесь всего 60–70 дней.

Объект не имеет связи с основной дорожной сетью края. Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».