В Красноярске 15 июля ожидаются грозы

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Завтра, 15 июля, в центральных и южных округах Красноярского края, Эвенкии, а также на Таймыре местами ожидаются грозы. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.

Напомним, что в такую погоду безопаснее всего находиться в помещении. Если грозы и сильный ветер застали вас на улице, не вставайте под деревья и возле зданий, избегайте заборов и шатких рекламных конструкций. Загородные поездки, по возможности, лучше отложить. Телефон экстренных служб — 112.

Кроме того, в Эвенкийском, Туруханском и центральных МО местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса. В Туве ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Тем временем в Ливнах машина скорой помощи, как пишет «Орелград», попала в ДТП при движении на красный свет.