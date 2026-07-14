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НовостиОбщество14 июля 2026 9:48

Жители села Красноярского края два года живут без нормального водоснабжения

Глава СК Бастрыкин заинтересовался делом
Полина КЛИМЕНКОВА
Жители села Красноярского края два года живут без нормального водоснабжения

Жители села Красноярского края два года живут без нормального водоснабжения

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с водой в селе Большая Косуль Красноярского края. Об этом рассказали в Информационном центре СК.

В соцсетях сообщается, что уже более двух лет жителям Боготольского района поступает некачественная вода, которую нельзя не то, что пить, а использовать в быту.

Кроме того, вода подается под низким давлением и с частыми перебоями. Жители множество раз обращались в различные инстанции, но это не принесло результатов.

Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по краю и Хакасии Алексею Еремину доложить о ходе и результатах расследования, а также принимаемых мерах к реализации прав жителей села.