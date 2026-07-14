Жители села Красноярского края два года живут без нормального водоснабжения Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с водой в селе Большая Косуль Красноярского края. Об этом рассказали в Информационном центре СК.

В соцсетях сообщается, что уже более двух лет жителям Боготольского района поступает некачественная вода, которую нельзя не то, что пить, а использовать в быту.

Кроме того, вода подается под низким давлением и с частыми перебоями. Жители множество раз обращались в различные инстанции, но это не принесло результатов.

Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по краю и Хакасии Алексею Еремину доложить о ходе и результатах расследования, а также принимаемых мерах к реализации прав жителей села.