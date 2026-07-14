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НовостиПроисшествия14 июля 2026 9:04

В Красноярском крае впервые завели дело на отца, который купил сыну питбайк

13-летний парень попал на нем в ДТП
Полина КЛИМЕНКОВА
В Красноярском крае впервые завели дело на отца, который купил сыну питбайк

В Красноярском крае впервые завели дело на отца, который купил сыну питбайк

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Впервые в Красноярском крае завели уголовное дело на мужчину, который подарил своему сыну питбайк, на котором тот попал в ДТП. Об этом рассказали в краевой Госавтоинспекции.

Авария произошла весной 2025 года в селе Атаманово Большемуртинско-Сухобузимского округа. 13-летний подросток без водительского удостоверения ехал с 15-летним пассажиром на питбайке. В один момент подростки разбились. Пассажир, который ехал без шлема, получил травмы средней тяжести.

Следственный комитет завел дело на отца мальчика по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющие опасность для жизни несовершеннолетнего». Ему грозит до 80 тысяч рублей штрафа или исправительные работы.

Госавтоинспекция призывает не приобретать детям мототранспорт и не допускать их за руль.