В Красноярском крае впервые завели дело на отца, который купил сыну питбайк Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Впервые в Красноярском крае завели уголовное дело на мужчину, который подарил своему сыну питбайк, на котором тот попал в ДТП. Об этом рассказали в краевой Госавтоинспекции.

Авария произошла весной 2025 года в селе Атаманово Большемуртинско-Сухобузимского округа. 13-летний подросток без водительского удостоверения ехал с 15-летним пассажиром на питбайке. В один момент подростки разбились. Пассажир, который ехал без шлема, получил травмы средней тяжести.

Следственный комитет завел дело на отца мальчика по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющие опасность для жизни несовершеннолетнего». Ему грозит до 80 тысяч рублей штрафа или исправительные работы.

Госавтоинспекция призывает не приобретать детям мототранспорт и не допускать их за руль.