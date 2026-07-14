Жителя Кузбасса записали в преступники из-за прогулок у дома

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове мужчину заподозрили в преступлении из-за прогулок около дома. Как сообщил сайт VSE42.Ru, тревогу в социальных сетях забили жители Ленинского района.

Они писали, что около их подъезда несколько дней подряд «крутился один и тот же мужчина», который, по словам горожан, выглядел подозрительно. В МВД начали проверку.

Полицейские нашли прохожего — им оказался 40-летний кемеровчанин. Он рассказал сотрудникам, что периодически приходит в гости к своей знакомой.

«Так как ключей от подъезда и квартиры у него нет, он ожидает ее около дома», – добавила пресс-служба ведомства.

Женщину опросили — она подтвердила слова горожанина. Таким образом, информация о противоправных действиях не подтвердилась.