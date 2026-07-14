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НовостиПроисшествия14 июля 2026 8:35

В Канске у мужчины изъяли 294 наркозакладки

В Канске полицейские изъяли 294 наркозакладки у гостя из Красноярска и заключили его под стражу
Вячеслав КУИМОВ
Фото: МВД

Фото: МВД

В Канске полицейские изъяли 294 наркозакладки у гостя из регионального центра и заключили его под стражу. Как пишет Newslab.ru со ссылкой на МВД Красноярского края, ранее судимый 44-летний мужчина приехал в соседний город на автобусе.

«Поработать» он не успел — закладчика задержали прямо у вокзала. Во время досмотра у мужчины в сумке нашли 44 маленьких свертка и пять крупных. Внутри последних находились еще 250 доз запрещенного вещества. Общая масса изъятого — 37,5 грамма.

На горожанина завели уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере в составе организованной группы. Сейчас он находится под стражей.