В Канске у мужчины изъяли 294 наркозакладки

Фото: МВД

В Канске полицейские изъяли 294 наркозакладки у гостя из регионального центра и заключили его под стражу. Как пишет Newslab.ru со ссылкой на МВД Красноярского края, ранее судимый 44-летний мужчина приехал в соседний город на автобусе.

«Поработать» он не успел — закладчика задержали прямо у вокзала. Во время досмотра у мужчины в сумке нашли 44 маленьких свертка и пять крупных. Внутри последних находились еще 250 доз запрещенного вещества. Общая масса изъятого — 37,5 грамма.

На горожанина завели уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере в составе организованной группы. Сейчас он находится под стражей.