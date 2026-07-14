Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярске зоозащитники призывают спасти медведя из придорожного кафе, которое находится на 121-м километре федеральной трассы Р-257. Как пишет «Проспект Мира», сообщения о хищнике уже появились ранее: по словам людей, его содержат в плохих условиях.

Косолапый живет в клетке у заведения больше 16 лет. Несколько дней назад в социальных сетях снова появилось видео с этим медведем. Ролик собрал больше полумиллиона просмотров.

«Медведь лежит в помоях, отсутствует питьевая вода, в баке вся вода зеленая, плавает плесень… Очень жаль медведя. Неужели ничего сделать нельзя?», – говорит автор.

Журналисты писали об этом хищнике еще в 2025 году. В краевом Росприроднадзоре им ответили, что проводили проверки в кафе, однако нарушений не нашли. Кроме того, после неволи животное нельзя выпускать в тайгу. Организаций, которые могли бы его забрать к себе, в нашем регионе нет.

В «Роевом ручье» хищника взять не могут — на территории зоопарка для него нет лишнего места.