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НовостиОбщество14 июля 2026 7:15

Аллею памяти начали обновлять в красноярском Татышев-парке

Ее заложили еще в 1995 году
Вячеслав КУИМОВ
Изображение: администрация Красноярска

Изображение: администрация Красноярска

В Красноярске на острове Татышев стартовало обновление Аллеи памяти. В администрации парка напомнили, что пространство заложили еще в 1995 году в память о солдатах, погибших при исполнении воинского долга в мирное время.

К модернизации аллеи приступила компания «Вэлферд». В 2026 году подрядчик обновит тропинки и площадки, восстановит газон, установит новые фонари, систему видеонаблюдения. В 2027-м здесь установят стелу и памятные таблички.

Проект концепции обновления общественного пространства разработали студенты направления «Градостроительство» Института архитектуры и дизайна СФУ. Работы проходят по поручению губернатора Михаила Котюкова.

Ранее мы писали, что Минприроды России предлагает создать в Красноярском крае государственный природный заповедник «Дивногорский».