В 2026 году из Красноярского края в путешествия отправились 115 собак и кошек

Красноярцам напомнили правила вывоза питомцев за границу. Фото: краевой Россельхознадзор

С начала 2026 года из Красноярского края за границу с хозяевами выехали 115 собак и кошек. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора по краю. В разгар сезона отпусков специалисты напомнили владельцам питомцев о требованиях при их перевозке.

Перед поездкой нужно изучить ветеринарные правила страны назначения. Также животное нужно обработать от паразитов, чипировать и вакцинировать против бешенства. Вакцинация является одним из основных требований перед выездом. Допускается использование любой вакцины против бешенства, зарегистрированной в России.

Для некоторых стран (ОАЭ, Тайваня, Японии, Израиля, Турции, Южной Кореи, Китая, стран ЕС, Швейцарии), кроме самой вакцинации потребуется сдавать тест на напряженность иммунитета к вирусу бешенства.

Такие исследование проводят в Москве или Владимире.

По всем вопросам можно обращаться по номеру: (391) 201-93-05 или к дежурному в аэропорту Красноярск: (391) 226-62-00 (доб. 2392).