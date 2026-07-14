Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась до 69,6 тысячи га

Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

Утром 14 июля в лесах Красноярского края зарегистрировали 156 пожаров на площади 69,6 тысячи га — основные очаги сосредоточены в Туруханском, Енисейском, Северо-Енисейском и Эвенкийском округах. К увеличению возгораний привела высокая грозовая активность на севере.

В Лесопожарном центре добавили, что ситуацию контролирует оперативный штаб. Угрозы населенным пунктам нет.

В работах по охране тайги от пожаров участвуют более 1400 человек, в том числе команды из других регионов. Помощь оказывают лесопользователи.

За минувшие сутки лесные пожарные ликвидировали пять очагов на площади 10,5 тысячи га.

При обнаружении возгорания в тайге необходимо незамедлительно сообщить об этом по прямой линии лесной охраны по телефону: 8-800-100-94-00.