В Красноярске начался суд над экс-мэром Владиславом Логиновым

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Утром 14 июля в Центральном районном суде Красноярска началось заседание по делу бывшего главы города Владислава Логинова. Ему вменяют четыре эпизода получения взятки в особо крупном размере.

Логинов присутствует на суде лично. Вместе с ним на скамье подсудимых находится бывший первый вице-мэр Алексей Давыдов.

Напомним, что в 2025 году главе города предъявили обвинение в получении взятки на сумму более 180 миллионов рублей. По версии Следственного комитета, в 2018–2024 годах за незаконное вознаграждение он помогал коммерческой организации победить в конкурсах на ремонт дорог в краевом центре.

По делу также проходят:

- Евгений Жвакин, экс-глава УДИБ (три эпизода посредничества во взятках);

- Павел Креско, экс-глава УДИБ и САТП (один эпизод посредничества во взятке);

- Татьяна Сухова, предпринимательница (три эпизода посредничества во взятках).

Логинов и Давыдов не согласны с предъявленными обвинениями. Трое посредников вину признали и готовы дать показания.