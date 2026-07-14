37 голов скота погибло в крупном пожаре в Красноярском крае

За сутки в крае 6 раз тушили пожары и 12 раз выезжали на ДТП Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки в крае потушили шесть пожаров. В поселке Степняки Канского округа сгорели пластиковые домики для телят на площади 450 квадратных метров. В пожаре погибли 37 голов крупнорогатого скота. Пожар произошел из-за нарушений правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

В ДНТ «Синегорье» Емельяновского округа из-за короткого замыкания электропроводки горел двухэтажный жилой дом. На момент прибытия пожарных, здание было полностью охвачено огнем, произошло обрушение кровли. Возгорание на площади 150 квадратных метров ликвидировали 14 человек.

На оказание помощи при ДТП специалисты выезжали 12 раз, травмированы 16 человек.

Также было зафиксировано ЧП на воде. В Красноярске в районе улицы Дубровинского очевидцы достали из Енисея тело мужчины. Проводятся следственные мероприятия.