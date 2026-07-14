Жительница Красноярска отметила вековой юбилей

Почетной жительнице Красноярска исполнилось 100 лет. Фото: мэрия. На фото: Анна Липатникова

13 июля Анне Петровне Липатниковой из Железнодорожного района Красноярска исполнилось 100 лет. Об этом рассказали в мэрии.

Когда началась Великая Отечественная война, ей было 14 лет. Анна Петровна вспоминает, что работать приходилось с 5 утра до 8 вечера. Сначала на полях, а ночью – на своем огороде.

После войны она работала в Приморье, где встретила будущего мужа. Вместе они переехали в Красноярск. Анна Петровна работала бухгалтером, была парторгом, входила в состав Совета ветеранов. И сейчас, в свои 100 лет, она остается активной и общительной, заботится о собственном саде.

Юбилярша раскрыла свой секрет долголетия: это непрерывный труд и чистая душа.