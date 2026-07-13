На правобережье Красноярска конфликт во дворе закончился убийством

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На правобережье Красноярска местный житель зарезал 22-летнего парня на глазах у очевидцев. По версии краевого Следственного комитета, всё произошло в ночь на 11 июля во дворе дома на улице Судостроительная.

Тогда между компанией молодых людей и 32-летним мужчиной вспыхнул конфликт, однако словами дело не ограничилось. После ссоры обиженный горожанин вернулся домой, взял кухонный нож и снова пошел во двор. Там он и зарезал парня — удары агрессор наносил в спину и шею. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Мужчина же выбросил нож и убежал. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Максимальное наказание — до пятнадцати лет лишения свободы.

Подозреваемого задержали, сейчас он находится под стражей. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства трагедии.