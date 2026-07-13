В Красноярске масштабно отметят 150-летие Святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)

В Красноярске отметят 150-летие Святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого). Фото: архив Красноярской епархии

В Красноярске масштабно отметят 150-летие Святителя Луки, в миру Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, выдающегося российского и советского религиозного деятеля, врача-хирурга, ученого. Указ о подготовке к празднованию юбилея подписал Президент РФ Владимир Путин. Об этом рассказали в пресс-службе Красноярской епархии.

Событие состоится в апреле 2027 года. Мероприятия будут проводиться в Симферополе, где архиепископ Лука нес службу с 1946 по 1961 год до момента своего упокоения. Отчего его называют Лукой Крымским.

Также отметят юбилей выдающегося священнослужителя и в Красноярске. Во время гонений на церковь он отбывал здесь ссылки в Енисейске, Туруханске. Во время Великой Отечественной войны он оперировал раненых бойцов. С 1942 по 1944 год управлял восстановленной Красноярской (Енисейской) епархией, добился открытия храма Николая Чудотворца в Красноярске.