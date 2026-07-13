Фото: КрасЖД

С 14 по 31 июля по вторникам и пятницам в Красноярском крае изменится расписание электричек восточного направления. В КрасЖД уточнили, что это связано с ремонтными работами на участке Уяр – Громадская.

Так, дневные и вечерние поезда от Красноярска до Уяра и Иланской и обратно будут выходить на маршруты раньше, чем обычно (отклонение от расписания составит от 43 до 52 минут). Изменения коснутся и ряда других электричек.

Уточнить расписание можно на официальном сайте «Краспригорода» или в мобильном приложении РЖД. Пассажиров просят учитывать эту информацию.