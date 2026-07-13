Фото: администрация Красноярска

В Красноярске снесли незаконный ремонтный бокс с мансардной надстройкой и двумя гаражными воротами. В департаменте городского строительства сообщили, что объект находился на улице Партизана Железняка.

Подрядчик уже снес здание, теперь на этом месте пустырь.

В администрации города добавили, что в 2026 году, при условии финансирования, планируется ликвидировать еще порядка 10 самовольных строений.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае могут значительно ограничить продажу электронных систем доставки никотина (вейпов) и жидкостей к ним.