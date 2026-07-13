В Красноярске по вине подрядчика затопило дом – объект культурного наследия

В Красноярске по вине подрядчика затопило объект культурного наследия. Фото: служба по ООКН

В Красноярске по вине подрядчика затопило здание, которое находится под охраной как объект культурного наследия регионального значения. Речь идет о четырехэтажном многоквартирном жилом доме на Робеспьера, 20. Его построили в 1930 году.

В ноябре 2025 года там произошло затопление нескольких квартир. В связи с этим служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края провела внеплановую выездную проверку. Прокуратура это мероприятие согласовала.

Проверка подтвердила, что рабочие выполнили капитальный ремонт крыши с нарушением требований по сохранности объекта. Суд привлек компанию-подрядчика к административной ответственности: штраф составил 200 тысяч рублей.