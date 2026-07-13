В Красноярске 14 июля ожидаются грозы

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Завтра, 14 июля, в центральных округах Красноярского края местами ожидаются грозы и дожди. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.

Кроме того, в Эвенкийском, Туруханском и центральных МО местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса. В Хакасии и Туве ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

От непогоды не прячьтесь под деревьями, у заборов, вблизи строящихся зданий. Лучше всего переждать сильный ветер в подъезде или магазине. Телефон экстренных служб — 112.