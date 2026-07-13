Участковый, сотрудница банка и местная жительница: в Красноярском крае осудили мошенников с социальными выплатами

В Красноярском крае осудили трех сообщников за брачную аферу. Фото: СК

В поселке Козулька осудили мошенников, которые решили нажиться на чужих социальных выплатах. К тому же они провернули брачную аферу. И получили каждый свой срок в зависимости от степени участия в преступлении.

В региональном следкоме рассказали подробности. В октябре 2024 года участковый (теперь уже бывший) узнал о гибели участника СВО. И пришел к вдове с просьбой одолжить ему 2 миллиона рублей из тех выплат, которые ей перечислят.

Женщина поверила и в январе 2025 года обратилась в банк. Там при пособничестве сотрудницы организации получила наличные и 2 миллиона передела участковому. Возвращать деньги он и не собирался.

Кроме того, сообщники убедили еще одного участника спецоперации жениться на местной жительнице – она была в сговоре. Расчет был на то, что будут получать за него выплаты. Но афера не принесла ожидаемого результата.

Суд назначил трем козульцам наказание: бывшему участковому – 6 лет колонии общего режима, бывшей сотруднице банка – 5 лет лишения свободы условно, их сообщнице – 4 года условно. К тому же они должны вернуть потерпевшей 2 миллиона рублей.