В Ачинском округе в пожаре погибли женщина и шестилетний ребенок. Фото: СК

В Ачинском муниципальном округе в пожаре погибли женщина и ребенок. Следственный комитет по результатам проверки завел уголовное дело.

Подробностей трагедии пока немного: случилась она в минувшую субботу 11 июля в селе Тарутино. При тушении жилого дома пожарные обнаружили тела двух человек – 28-летней матери и шестилетнего ребенка. По внешним признакам они отравились угарным газом.

Однако для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Также назначена пожарно-техническая экспертиза, которая должна показать причины возгорания.