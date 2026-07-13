Красноярскому экс-полицейскому изменили меру пресечения по делу паблика Baza

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Экс-сотруднику красноярской полиции Сергею Ковалеву смягчили меру пресечения по делу о взятках телеграм-каналу Baza. В краевой прокуратуре подтвердили, что его отпустили под домашний арест.

Старшего уполномоченного отдела уголовного розыска полиции задержали еще в июле 2025-го. По версии следствия, Ковалев продавал информацию журналистам с 2022 по 2024 год. Всего он успел «заработать» 124,5 тысячи рублей.

Прошлой осенью бывший сотрудник МВД признал вину и активно сотрудничал со следствием. Из правоохранительных органов мужчину уволили.

Тем временем в Миассе спасли пациента с карциномой печени. Врачи больницы № 2, как пишут «Хорошие новости Челябинской области», впервые удалили пораженный участок органа с помощью лапароскопии.