В Красноярском крае могут ограничить продажу вейпов и жидкостей к ним Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярском крае могут значительно ограничить продажу электронных систем доставки никотина (вейпов) и жидкостей к ним. На федеральном уровне соответствующие поправки в закон уже приняты. А с 1 марта 2027 года регионы вправе решать вопрос о запрете розничной продажи «парилок» у себя.

На минувшей неделе состоялась встреча депутатов с президентом Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты Рафаэлем Шагеевым. Вместе со спикером краевого парламента Алексеем Додатко в беседе участвовали председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Илья Зайцев и председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев.

Решено, что вопрос о запрете должен получить комплексную оценку, нужно соотнести общественное мнение и экономические интересы предпринимателей. И главное - предотвратить риск распространения никотиносодержащей продукции среди несовершеннолетних. В дальнейшей работе над законопроектом депутаты будут взаимодействовать с медицинским сообществом.