Жительница Кузбасса украла у силовиков почти три миллиона рублей

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе экс-сотрудницу бухгалтерии правоохранительного органа осудили за мошенничество на 2,7 миллиона рублей. Как пишут VSE42.Ru, она больше пяти лет брала деньги у своих коллег.

По версии Куйбышевского районного суда Новокузнецка, еще в марте 2018 года женщина вместе с начальницей и еще одной сотрудницей придумали схему, как похищать деньги у силовиков: сообщницы оформляли подложные заявки и реестры на выплату зарплат и довольствия. Так они «заработали» почти три миллиона рублей.

Бывшая бухгалтерша полностью признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. В итоге она получила два года и шесть месяцев «условки». Дела остальных участниц схемы выделили в отдельное производство.