В Красноярске часть жителей Советского района осталась без горячей воды

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 13 июля, без горячей воды остались часть жителей Советского района — специалисты СГК проверяют теплосети по контуру Красноярской ТЭЦ-3. Отключения не коснулись Солнечного — там своя система водоснабжения.

Работы продлятся по 22 июля. За это время специалисты проверят 551 километр коммуникаций, а заодно проведут работы на самой ТЭЦ.

Горожан просят обратить внимание на карту отключений: с 2026 года изменились контуры теплоснабжения, так что конкретные адреса можно уточнить на сайте или в своей управляющей компании.

Проверка теплосетей необходима для подготовки системы к работе в отопительный сезон.