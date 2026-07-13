Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июля 2026 7:06

В Красноярске часть жителей Советского района осталась без горячей воды

С 13 по 22 июля специалисты проверяют теплосети по контуру Красноярской ТЭЦ-3
Вячеслав КУИМОВ

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 13 июля, без горячей воды остались часть жителей Советского района — специалисты СГК проверяют теплосети по контуру Красноярской ТЭЦ-3. Отключения не коснулись Солнечного — там своя система водоснабжения.

Работы продлятся по 22 июля. За это время специалисты проверят 551 километр коммуникаций, а заодно проведут работы на самой ТЭЦ.

Горожан просят обратить внимание на карту отключений: с 2026 года изменились контуры теплоснабжения, так что конкретные адреса можно уточнить на сайте или в своей управляющей компании.

Проверка теплосетей необходима для подготовки системы к работе в отопительный сезон.