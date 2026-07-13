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НовостиОбщество13 июля 2026 6:43

Красноярцы интересуются, можно ли обменять промокод на деньги

Чем на самом деле является промокод
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Красноярцы интересуются, можно ли обменять промокод на деньги

Красноярцы интересуются, можно ли обменять промокод на деньги

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Красноярцы интересуются, можно ли обменять промокод на деньги. Один такой вопрос получили специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Женщине пришло сообщение от магазина одежды: «Дарим 1000 рублей по промокоду». Она обрадовалась, обратилась в магазин с просьбой выдать подарок наличными. Но там ей отказали. Вопрос, законно ли это?

Специалисты пояснили, что на самом деле такие рассылки – это маркетинговое предложение продавца, его цель вызвать интерес к своим товарам, магазин даже готов сделать скидку на покупку. Но ничего более. Подарочными сертификатами промокоды они не являются. Так что отказ магазина более чем законен.