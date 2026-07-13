В Красноярском крае ремонтируют четыре участка федеральных трасс. Фото: пресс-служба ФКУ «Сибуправтодор»

В Красноярском крае в настоящее время идет ремонт четырех участков федеральных трасс. Три из них – на Р-255 «Сибирь»: в Боготольском и Манско-Уярском округах. И один на Р-257 «Енисей» в Балахтинско-Новосёловском округе.

Как рассказали в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор», два участка близ Боготола будут сданы уже в нынешнем сезоне. Подрядчики выполнили фрезерование старого покрытия и занимаются укладкой нового. Остается укрепить обочины и нанести разметку. Если погода будет благоприятной, то на одном из участков работа завершится раньше оговоренного срока.

На двух других объектах дорожники также выполняют запланированные работы. Завершение намечено на осень 2027 года. Ремонт федеральных трасс повысит безопасность и пропускную способность ключевых транспортных артерий региона.