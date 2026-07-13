В Ачинске после наезда пьяного лихача на двух женщин завели уголовное дело

Прохожие пытались остановить нетрезвого нарушителя Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Ачинском округе после наезда пьяного лихача на двух женщин завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Как было дело, рассказали в пресс-службе краевой полиции.

12 июля ночью в поселке Малиновка 32-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля KIA Sorento. И наехал на 42-летнюю женщину-пешехода. Вел себя настолько неадекватно на дороге, что очевидцы попытались остановить иномарку, вытащить лихача из салона и вызвать полицию.

Однако тот не сдавался и намеренно наехал на другую женщину, 32-летнюю. Она была в числе тех, кто останавливал.

В результате младшую из пострадавших доставили в больницу с травмами, старшая пострадала меньше, ей назначено амбулаторное лечение. Нарушителя отправили под подписку о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.